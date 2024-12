Kean segna ancora: dieci gol in A e raggiunto un altro ex Juve

Moise Kean non ha nessuna intenzione di volersi fermare e anche contro l' Udinese ha timbrato il cartellino . Al Franchi, l'ex attaccante della Juve, ha trovato la rete su calcio di rigore spiazzando Sava e firmando il decimo centro stagionale in Serie A. Numeri importanti per l'azzurro, soprattutto dopo un anno complicato in bianconero dove non è riuscito a segnare nemmeno un gol. Continuità e fiducia, i due ingredienti su cui Palladino ha puntato per metterlo al centro della Fiorentina. Lui ha risposto presente e ha raggiunto i numeri di un altro ex Viola.

Kean, i numeri con la Fiorentina

Numeri importanti, li abbiamo sottolineati e a ogni partita c'è da aggiornare il dato per Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina ha raggiunto la doppia cifra in appena metà stagione e non vuole certo fermarsi. Dieci gol nelle prime sedici giornate di Serie A (con la gara contro l'Inter da recuperare) e per un giocare della società Viola non succedeva dalla stagione 2019-20.

Come ha riportato Opta, infatti, l'ultimo giocatore italiano della Fiorentina ad aver segnato dieci reti nel massimo campionato è stato proprio Federico Chiesa. Kean, dunque, ha raggiunto un altro ex Juventus per quanto riguarda questo dato.