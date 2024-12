Palladino: "Dopo il vantaggio, abbiamo smesso di giocare. Bove? Spero torni in campo"

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna della Fiorentina per 2-1 per mano dell' Udinese . Il tecnico dei viola ha dichiarato: “C’è rammarico, abbiamo approcciato benissimo contro una squadra che si difendeva con un blocco basso e con una grande mentalità. Abbiamo fatto benissimo, poi dopo il gol del vantaggio abbiamo smesso di giocare anche se non abbiamo mai sofferto, non ricordo un tiro dell’Udinese. I due gol concessi sono stati su un nostro errore e su una ripartenza. Potevamo riprenderla e non ci siamo riusciti, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Ho già parlato alla squadra, da domani pensiamo subito alla prossima partita".

Le dichiarazioni di Palladino

"Eravamo in pieno comando della partita, il rammarico è non essere andati sul 2-0, ci è mancata la lucidità e altruismo negli ultimi metri, se non vai sul 2-0 le partite restano aperte e poi ci hanno punito. Sugli esterni potevamo fare qualcosina in più, Sottil ha fatto bene nella fase di non possesso ma dobbiamo crescere in quella zona di campo. Il ruolo di Beltran è quello di sotto punta ma può giocare anche a sinistra, a noi purtroppo ci manca un giocatore di ruolo a sinistra, abbiamo solo Sottil, senza Bove ci manca un giocatore in quella posizione di campo. Spero che Bove possa tornare a giocare, lui vive di calcio”.