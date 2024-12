Fiorentina, Palladino pensa alla Juve: Dodò, Biraghi e le ultime novità

Mancano soltanto tre giorni alla gara tra Juventus e Fiorentina del weekend di Serie A. Passato il giorno di Natale, un giorno di riposo per tutti, è tempo di tornare in campo a lavorare per preparare le prossime sfide della 18a giornata di campionato. La squadra di Palladino si è ritrovata al Viola Park per la consueta seduta di allenamento in vista della trasferta contro i bianconeri.

Fiorentina, seduta di lavoro in vista della Juve

La sconfitta contro l'Udinese al Franchi è archiavata da parte della Fiorentina. Un Natale un po' amaro sotto questo punto di vista per Palladino e i suoi ragazzi, ma non c'è tempo per guardarsi indietro perché tra tre giorni c'è una delle sfide più sentite del campionato, ovvero quella contro la Juventus. Ranieri e compagni si sono ritrovati al centro sportivo e hanno lavorato in preparazione al prossimo match. Un lavoro fisico atletico alternato a esercitazioni tecnico-tattiche su campo ridotto, tutto sotto gli ordini di Palladino.

L'allenatore della Viola ritrova Dodò, squalificato nell'ultimo turno, mentre tra i convocati non ci sarà Bove, in panchina nell'ultima sfida ma con una proroga speciale da parte dela FIGC perché, almeno per il momento, non può scendere in campo siccome gli è stato impiantato un defibrillatore removibile a seguito del malore avuto in Fiorentina-Inter. Assente con ogni probabilità anche Biraghi, ai margini della squadra per scelta tecnica. Per il resto non dovrebbero esserci grandi novità tra i convocati di Palladino, compreso Martinez Quarta al centro di alcune voci di mercato ma la sua presenza non è in dubbio. Il centrale è finito nel mirino del River Plate, dove ha già giocato tra il 2016 e il 2020, e c'è da capire se la situazione possa subire un'accelerazione in queste ore.