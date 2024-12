Tutti i macigni di Kean: "Juve e Allegri, non mi ha aiutato nessuno"

Kean, la sfida alla Juve

E proprio sulla gara contro la Juve di domenica: "Sì, l'ho segnata sul calendario. Avevo grandi aspettative al mio ritorno alla Juventus, ma ci sono state tante scelte che non mi sono piaciute e che mi hanno tirato giù di morale. Ci sono stati infortuni di mezzo e mentalmente non c’ero più. Questo per un calciatore incide tantissimo, non sentivo la fiducia della società e del mister. Nonostante fossi nella squadra in cui sono cresciuto nessuno mi ha aiutato a uscirne, me la sono dovuta cavare da solo”. A chiudere ha parlato della Griddy Dance e della nuova sfida: "A me piacciono tanto le sfide e quest'anno la è con me stesso. Gol più bello? Non sono ancora tanti però forse dico il secondo contro il Verona". Sull'esultanza, la Griddy Dance: "Io in estate lavoro in un college dove ci sono giocatori di Nba e Nfl, una sorta di campus dove allenarci. Justin Jefferson faceva questo ballo al termine di ogni allenamento e gli ho chiesto cosa fosse. Era divertente, poi quando ha fatto il touchdown ha replicato questa esultanza, mancavo soltanto io nel calcio. L'esultanza è una delle cose più belle del calcio, ti dà gioia e ti fa capire quanto è bello questo sport".