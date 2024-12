Palladino: "Fiorentina arrabbiata, il riscatto con la Juve. Motta è..."

Fiorentina in cerca di rilancio in una delle gare più sentite. Dopo 8 vittorie consecutive in campionato, i viola sono reduci da due ko contro Bologna prima e Udinese nell'ultimo turno di Serie A . Raffaele Palladino proverà a ritrovare i 3 punti contro la Juve di Thiago Motta , suo ex compagno di squadra quando, da calciatori, militavano al Genoa . Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico dei toscani ha suonato la carica, affermando di aver trovato una squadra vogliosa in vista della gara con i bianconeri.

Fiorentina, Palladino su Juve e Motta

Così Palladino in sala stampa: "Ho trovato una squadra rabbiosa dopo la sconfitta con l'Udinese. Ho visto i ragazzi concentratissimi: domani affrontiamo una partita importante. Sono sicuro che daremo vita ad una bella prestazione, con voglia riscatto. Abbiamo rallentato dopo tanti successi di fila? Va analizzato ciò che nelle ultime due gare non abbiamo fatto al meglio, come invece avevamo fatto nei match precedenti. In Serie A serve stare attenti ai dettagli". Domani di fronte ci sarà la Juve: "Una partita molto importante, per noi, per la città, per l'ambiente, per i tifosi e anche per la società. Lo è ovviamente anche per i ragazzi, che hanno voglia di riscatto dopo le ultime due gare che non sono andate bene. Di fronte avremo una grande squadra difficile, siamo consapevoli di dover disputare una partita perfetta".

Palladino troverà avversario Thiago Motta, dopo esser stato suo compagno di squadra da calciatore al Genoa: "Ha fatto benissimo al Bologna, sta facendo molto bene alla Juve. Parliamo di un grande allenatore, sono sicuro che avrà un grande futuro davanti: è davvero molto bravo, lo stimo molto sia come persona che come tecnico. Gli auguro il meglio ma soltanto a partire dalla partita successiva alla nostra". Infine sul 2025 della Fiorentina: "Fino ad ora abbiamo vissuto un bel periodo, con risultati meravigliosi. Ma non abbiamo fatto ancora nulla: le aspettative sono alte, serve equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte. Pensiamo gara dopo gara, serve spingere al massimo e la squadra lo sa: sono certo che continueremo a far bene".