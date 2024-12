Kean, Palladino lo esalta: "Due anni che lo chiamavo, il primo in assoluto"

TORINO - La Fiorentina di Raffale Palladino strappa un prezioso punto a Torino contro la Juventus grazie ai gol dell'ex Moise Kean , di testa vincendo di forza il duello di forza con Kalulu con tanto di esultanza mostrando i muscoli, e a quello decisivo all'87' di Sottil . Le parole dell'allenatore dei Viola ai microfoni di Sky Sport nel post-partita: "Perso equilibrio? Oggi la Fiorentina ha fatto una grande prestazione, nonostante abbiamo perso Edo, noi dobbiamo essere bravi a fare queste prestazioni. Sono fiero dei ragazzi, hanno lottato, sono andati anche in maniera coraggiosa in avanti, uomo contro uomo. Abbiamo affrontato una grande squadra con grande forza fisica anche in mezzo al campo e quindi mi è piaciuto molto lo spirito di squadra. Questa vittoria la dedichiamo ai nostri tifosi che non c'erano, quelli che sono rimasti a casa e che ci hanno dato grande entusiasmo ieri e quelli che erano oggi presenti. Anche per Edo, Bove, questo punto è per lui perché era presente con noi".

Il peso del risultato

"Pareggio che pesa tanto, ma non tanto per le due sconfitte che abbiamo fatto, per la qualità di cui abbiamo messo in campo, per il coraggio, perché abbiamo affrontato una grande squadra.Siamo andati sotto due volte e andare sotto in questo stadio non è facile contro questa squadra. Quindi mi è piaciuto davvero tutto da parte dei ragazzi e ovvio che sicuramente un po' di equilibrio si è perso, ma quello è compito mio lavorare con la squadra, lavorare durante la settimana, che purtroppo in questo momento qua non stiamo lavorando mai perché giocando ogni tre giorni riusciamo davvero ad allenarci poco poi avremo più tempo per lavorare e trovare tutti gli automatismi che qualcosina magari abbiamo perso, però oggi ci sono tante cose positive. Soprattutto questo carattere, io l'ho visto dopo il primo gol perché obiettivamente l'inizio della partita non era stato perfetto".

Rammarico sui gol subiti

"Le due partenze, inizio primo tempo, inizio secondo tempo, inizio primo tempo siamo partiti un po' timorosi, arrivavamo in ritardo sugli appoggi sui loro esterni, lasciavamo un po' di linee di passaggio e poi quando riconquistavamo palla non siamo stati bravi nella gestione e poi dopo il gol quasi ci siamo un po' sbloccati. Quindi ho detto alla squadra che non dobbiamo prendere lo schiaffo per poi reagire, dobbiamo essere bravi per entrare subito in partita. Anche nel secondo tempo è successo, anche se un po' più casuale perché lì è stato un rimpallo su Thuram, Cataldi che l'ha presa involontariamente, l'ha concessa a Thuram. Al di là di questo, che sono tutti i dettagli su cui dobbiamo lavorare, oggi sono contento della prestazione di tutti, di quelli che hanno giocato, di quelli che sono entrati. Faccio complimenti alla squadra, questo è un punto che vale molto per me, per la squadra, per tutta la società e per tutta una città".

Su Kean

"Ha lavorato tanto durante il ritiro, ho fatto il ritiro completo, ho tanti carichi di lavoro. Lui è arrivato qui a Firenze con grande voglia perché io l'ho chiamato, è stato il primo giocatore a cui ho fatto una telefonata quest'estate, insieme alla società, che eravamo d'accordo nel prenderlo perché io e lui vedevo e vedevo. Anche ai tempi del Monza l'ho cercato e poi si è concretizzato qua. Poi gli ho dato tanto amore, tanto affetto, tanta fiducia. Aveva bisogno di questo, semplicemente di fiducia e lo sta facendo bene. Molto merito suo perché è un ragazzo straordinario. Può continuare a crescere perché ha ampi margini di miglioramento".