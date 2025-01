Fiorentina, ecco Valentini: l'argentino è il primo colpo di gennaio

E' iniziata oggi l'avventura alla Fiorentina del difensore Nicolas Valentini. L'ex giocatore del Boca Juniors è sbarcato in Italia e in mattinata ha fatto il suo ingresso all'interno del centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli con un van del club gigliato. Valentini è stato prelevato dalla società viola a parametro zero e da oggi potrà iniziare ad allenarsi coi suoi nuovi compagni.