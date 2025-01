Fiorentina, Sottil ripensa alla Juve: "Grande prestazione, ora non fermiamoci"

Dopo il pareggio per 2-2 ottenuto all'Allianz Stadium contro la Juventus, la Fiorentina si prepara ad affrontare un altro big match casalingo contro il Napoli di Antonio Conte. Una partita fondamentale per la corsa Champions League, che la squadra viola ha iniziato a preparare oggi con un allenamento a porte aperte al Viola Park . Un'occasione per cui è tornato a parlare anche Riccardo Sottil , autore del gol decisivo contro i bianconeri.

Fiorentina, le ultime in vista del Napoli

Oltre 5.000 i tifosi della Fiorentina che hanno deciso di assistere alla seduta odierna diretta da Raffaele Palladino al Viola Park. Una risposta che testimonia il grande entusiasmo intorno alla squadra per l'attuale quinto posto in classifica in Serie A. L'allenamento è stato anche l'occasione per vedere per la prima volta il neo acquisto Nicolas Valentini, difensore appena arrivato dal Boca Juniors. L'argentino prenderà il posto del suo connazionale Martinez Quarta che oggi, visibilmente commosso, ha salutato i tifosi della Fiorentina per fare ritorno al River Plate. Assenti invece Cristiano Biraghi, destinato a partire a gennaio, e Danilo Cataldi a causa di una leggera febbre.

Il malore del tifoso della Fiorentina, Bove va a vedere come sta

Sembra in dirittura d'arrivo anche il prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni del centrocampista Michael Folorunsho, ai margini nel Napoli, scelto per riempire il vuoto lasciato da Edoardo Bove: l'ex giocatore della Roma, fermato dal malore che lo ha colpito un mese fa durante la gara con l'Inter, per cui gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo removibile, era oggi insieme alla squadra ed è stato salutato con grande calore dal pubblico. Fra l'altro, verso la fine dell'allenamento, un sostenitore viola si è sentito male ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente, senza dover ricorrere al ricovero in ospedale. Lo stesso Bove si è poi recato di persona a sincerarsi delle condizioni del tifoso, fra gli applausi.

Fiorentina, Sottil: "Grande prestazione contro la Juve"

Al termine dell'allenamento, Riccardo Sottil ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina: "Contro la Juve abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo preso un punto, ma quello che conta è la reazione. Siamo un grande gruppo e la dimostrazione la diamo ogni volta che scendiamo in campo. Non molliamo mai, adesso recuperiamo le energie perché sabato ci aspetta una gara importante. Affrontiamo il Napoli e vogliamo fare risultato, cercheremo di prepararci alla grande. È stato bellissimo trovarsi oggi qua tutti insieme, c'è grande entusiasmo e armonia. Addio Martinez Quarta? Chino è un grande professionista, ha fatto qua tanti anni alla grande. Giusto che si prenda questo applauso, rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi".

