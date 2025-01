Palladino, grazie a Conte e alla mentalità Juve: "Con lui ho capito..."

Palladino e l'aneddoto su Conte e la Juve

Ed è stato proprio il tecnico azzurro, che ha in comune con l'ex Monza l'esperienza con la maglia della Juventus a spendere parole al miele per l'allenatore viola. Palladino non può far altro che ricambiare: “Ho avuto il piacere di conoscerlo da calciatore, lui a fine carriera io agli inizi. Mi ha sempre colpito la sua mentalità, era il primo a entrare in palestra e l'ultimo a uscire, per me era un esempio in campo e fuori . Questa mentalità l'ha trasportata da allenatore: è un vincente e dai vincenti c'è solo da imparare, lo stimo molto e non vedo l'ora di rivederlo”.