Fiorentina, Palladino ora sogna la Champions: "E Gudmundsson primo acquisto"

"Ho messo in campo la squadra migliore per mettere in difficoltà una grande squadra come il Napoli, i ragazzi sanno cosa devono fare. Il Napoli gioca tanto con catene, fa tante rotazioni e dobbiamo assorbirle bene. L’abbiamo preparata così, sono una squadra fisica, forte ma alla squadra ho chiesto personalità sperando che sia una notte magica”. Lo ha detto Raffaele Palladino ai microfoni di Dazn prima della sfida di campionato tra Fiorentina e Napoli .

Le parole di Palladino prima di Fiorentina-Napoli

Su Gudmundsson e Sottil: "Gudmundsson ha bisogno di minutaggio e allenamenti, in questo periodo con tante partite ho cercato di darglielo. Ho grande fiducia in lui e lo sa, lo aspettiamo perché sarà il nostro primo acquisto di gennaio. Sottil uomo in più? Riccardo ha fatto un grande percorso, ha sofferto un po’ all’inizio nello stare fuori ma poi è cambiato sul piano dell’atteggiamento, è un giocatore imprevedibile e sono felice di lui ma anche della crescita di altri ragazzi come Comuzzo e Richardson”. Nella formazione della Fiorentina, da segnalare la conferma di Parisi: ancora in campo dal primo minuto dopo aver giocato titolare contro la Juve. Torna quindi il sereno con il giocatore ex Empoli, che non è più sul mercato: Palladino sembra intenzionato a puntare sull'esterno mancino.