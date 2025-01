Palladino: "Difficile accettare questo 3-0, ma non parlo di arbitri..."© .

FIRENZE - "Voglio fare i complimenti al Napoli perché ha meritato la vittoria , è stato più cinico di noi e ci ha castigato. La partita era stata preparata bene, abbiamo creato le nostre occasioni e ne abbiamo concesse poche. Loro hanno avuto il pallino solo nella parte centrale del primo tempo, mi dispiace per gli errori sul 2-0 e sul 3-0 che ci hanno tagliato le gambe. Peccato, perché potevamo riaprirla. Abbiamo tanti giovani , dobbiamo continuare a lavorare e queste partite ci aiutano a crescere. Solo sbagliando si può analizzare, lavorare e migliore. È compito mio analizzare ogni cosa che non stiamo facendo bene , ad esempio stasera nella riconquista della palla. Sapevamo delle loro rotazioni e della loro forza, ma troppo spesso abbiamo riconcesso loro palla. Quando recuperiamo palla dobbiamo imporre il nostro gioco. Tanti ragazzi devono ancora fare esperienza". È l'analisi, offerta ai microfoni di Dazn, del tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino dopo il pesante ko interno subito per mano del Napoli.

Sull'arbitraggio e sul modulo

"Io non parlo degli arbitri e non lo farò neppure stavolta. Gli errori fanno parte del gioco. Poi, non ho visto gli episodi e non è giusto ne parli. La difesa a tre è stata in funzione degli avversari. Noi col 4-2-3-1 abbiamo fatto un bellissimo percorso e forse in questo momento ci esprimiamo ancora meglio, ma il 3-4-3 è nelle nostre corde. La nostra partita l'abbiamo fatta e abbiamo messo alle corde il Napoli, tranne che in alcuni frangenti. I moduli lasciano il tempo che trovano, noi dobbiamo lavorare su dei dettagli. Per noi, stasera, è difficile accettare questo 3-0. Ho visto i ragazzi delusi, meritavano almeno un gol. Dobbiamo capire la nostra forza, azzerare tutto e ripartire", ha concluso Raffaele Palladino.

