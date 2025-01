Palladino: "Gudmundsson sta bene, Folorunsho quello che ci mancava"

Archiviato il girone d'andata, la Fiorentina vuole continuare a vincere e stupire. Per i ragazzi di Palladino, però, c'è da riscattare la dura sconfitta interna contro il Napoli . Ad attendere i viola c'è il Monza , in un incrocio tra presente e passato per l'allenatore della formazione toscana. Nella conferenza stampa di presentazione del match, il tecnico fiorentino ha fatto il punto sulla condizione dei suoi calciatori e sul calciomercato di gennaio che può riservare ancora delle sorprese in entrata.

Monza-Fiorentina, la conferenza di Palladino

Il tecnico parte da un primo bilancio dopo il giro di boa stagionale: "Stiamo vivendo questo momento con grande attenzione e tramite un lavoro molto attento. Abbiamo affrontato squadre molto importanti come Juve, Bologna e Napoli ma credo che l'unica gara che abbiamo sbagliato sia stata quella con l'Udinese. Lunedì a Monza vogliamo fare una grande gara, ci siamo preparati nel migliore dei modi. Siamo pronti e carichi per ribaltare questo momento: conosco una sola strada, quella del lavoro". Sul ritorno a Monza: "Dispiace vedere la squadra in difficoltà, è una società a cui ho dato tanto e tengo a loro. Ma ora sono concentrato sulla Fiorentina".

Palladino ha in mente diversi assetti tattici per la sua formazione, come visto contro il Napoli: "A me piacciono più sistemi di gioco: lo dissi il giorno della mia presentazione e lo dico anche ora. Con il Napoli ho scelto la difesa a tre anche in funzione degli avversari. Contro le squadre messe a tre in difesa, gli azzurri avevano avuto difficoltà. Questa rosa è camaleontica, può giocare sia a tre che a quattro in difesa". Sui recenti problemi difensivi: "Abbiamo analizzato quello che è successo e ci siamo fatti delle domande: ci siamo un po' allungati e disuniti, non difendendo con le distanze giuste. Dobbiamo stare più corti".

C'è una dipendenza da Kean per i gol? "A calcio si gioca in undici, non solo con un giocatore. Se Moise ha fatto tutti quei gol è anche merito di tutti i suoi compagni. Ovvio che i gol dobbiamo cercarli anche in altre zone di campo ma quello è un lavoro che spetta a me".

Sul rapporto con Firenze e i tifosi: "Vivo più il Viola Park della città ma vedo tanta ambizione, passione e amore per questa squadra da parte dei tifosi. Qui quando si perde, si sta male e io mi rivedo molto nei tifosi: c'è simbiosi tra il mio carattere e quello dei tifosi. Io sto dando il massimo per questa maglia".