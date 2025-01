Palladino e il momento Fiorentina: "Testa bassa. Fino a un mese fa..."© .

"Abbiamo la possibilità di tornare a giocare come fatto ad inizio stagione, sono sicuro che con il lavoro ce la faremo". Queste le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta esterna per 2-1 contro il Monza. "Su stasera ho poco da dire, bisogna fare i complimenti al Monza per lo spirito, il cuore e l'anima con cui ha giocato - ha ammesso con franchezza Palladino - Noi non abbiamo fatto una buona prestazione, bisogna sicuramente lavorare di più, io per primo. Non bisogna fare allarmismi, così come non ci siamo esaltati dopo otto vittorie consecutive - ha detto ancora - Bisogna soltanto capire che adesso ci vuole qualcosa in più. Non è un problema di singoli, per adesso siamo un po' meno squadra. Dobbiamo analizzare meglio dei piccoli dettagli che in questo momento stanno facendo la differenza in negativo. Non bisogna trascurare nulla - ha proseguito ancora il tecnico viola - è necessario alzare l'attenzione su tutto.".