Palladino verso Fiorentina-Torino: "Commisso, fiducia ribadita. Pradè..."

Acqua sul fuoco in casa Fiorentina . Raffaele Palladino , dopo ore turbolente in seguito alle dure dichiarazioni del direttore sportivo Daniele Pradè rilasciate al termine del ko col Monza , in conferenza stampa il tecnico ha parlato del momento della sua squadra: una settimana di lavoro intensa in vista del match di domani col Torino , una gara da non fallire quella con i granata dopo due sconfitte di fila e, in generale, quattro ko nelle ultime cinque giornate di campionato. Una conferenza in cui al tecnico viola è stata ribadita la fiducia da parte del presidente Commisso.

Palladino: Commisso, Pradè e momento Fiorentina

Così il tecnico viola: "Martedì, alla ripresa degli allenamenti, ci siamo riuniti per guardare insieme la partita contro il Monza e i tanti errori che sono stati fatti allo U Power Stadium. C’è stato un bel confronto, uno dei più importanti che ho visto in carriera. Dobbiamo giocare di più da squadra, essere meno lunghi e fare le due fasi tutte insieme”. Rocco Commisso, numero uno viola, ha ribadito la propria fiducia a Palladino: "Lunedì ho avuto una piacevole chiacchierata con il Presidente, che mi ha voluto ribadire la sua fiducia. Questo mi da grande serenità nel lavorare ogni giorno, e sono sicuro che insieme ritroveremo i risultati”. Sulle recenti dichiarazioni del diesse Pradè: "Il Direttore voleva scuotere l’ambiente con le sue parole del dopo gara. Io con Daniele ho un grande rapporto. Quello che il Direttore esprime, lo fa sempre in maniera costruttiva”. Sulle critiche ricevute: “Ricevere le critiche fa bene. Scrivere le cose false invece non porta buona energia. Non dobbiamo essere negativi, è importante essere positivi. Mi sono reso conto che a Firenze una piccola parte qualche volta gode a scrivere qualcosa di negativo e questo non porta positività alla squadra”.

Si passa poi alle questioni di campo: "Cataldi non lo abbiamo ancora recuperato per il Torino. Folorunsho invece sta bene e ci darà una grande mano da subito”. Su Gudmundsson invece: “Ho parlato con lui, Albert ha bisogno di un po’ di fiducia. Sta cecando di ritrovare la forma migliore ed è il primo a voler fare bene. Ha bisogno di ritrovare il ritmo partita”. Sulla scelta del capitano e il momento di Biraghi: “Il capitano è Ranieri, un calciatore che è cresciuto nel Settore Giovanile della Fiorentina. Biraghi è ancora un nostro giocatore. Con Martinez Quarta non abbiamo toccato nessun equilibrio. Stiamo semplicemente attraversando un momento difficile in generale, che nel corso di una stagione può succedere. C’è voglia di rivalsa in noi”.