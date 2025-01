Palladino: "Fiorentina disunita una falsità. Lazio decisiva? Dico che..."

Non sarà una gara decisiva : così si è espresso in conferenza stampa Raffaele Palladino , per presentare il match di domani contro la Lazio di Marco Baroni . I viola, dopo un periodo dove l'unico risultato conosciuto era la vittoria, stanno vivendo una fase decisamente più complicata: nelle ultime 6 gare di campionato sono arrivati 4 ko e 2 pareggi, nell'ultimo turno il pareggio per 1-1 al Franchi contro il Torino . Tra campo, momento difficile e mercato: tanti i temi trattati da Palladino in sala stampa.

Fiorentina, Palladino tra critiche e Lazio

Così il tecnico viola sulla situazione della squadra: "Abbiamo analizzato insieme la partita giocata contro il Torino. C’è sicuramente rammarico, ma queste partite ci devono far crescere, proveremo già da domenica a ritrovare la vittoria. Non eravamo dei fenomeni a novembre e non siamo certo degli scarsi adesso. Essere troppo distruttivi non serve a nessuno. Vogliamo uscire da questo momento. In bilico? So che gli allenatori vengono giudicati in base ai risultati, ma personalmente non leggo e non mi faccio condizionare da nulla, sono nel mondo del calcio da più di venti anni, penso al bene dei ragazzi e della Fiorentina".

Sulle voci in merito al rapporto all'interno del gruppo, arriva una secca smentita da parte di Palladino: "In spogliatoio non è mai mancata unione di intenti. Le voci che sento sono totalmente false, il gruppo è solido, compatto e unito. In settimana abbiamo passato una bella serata insieme, lontano dal campo e questo ci farà sicuramente bene. Sono contento perché ai miei ragazzi voglio bene".

Ma quella di domani contro la Lazio sarà una gara da dentro o fuori? Palladino la pensa così: "Domenica sarà una partita importante, ma non decisiva. La Lazio è una squadra in salute, con un grande allenatore. Ci siamo preparati bene ed arriviamo pronti per questa partita. I miei ragazzi hanno voglia di rivalsa. I fischi? Le critiche si accettano e ci devono far crescere per tirar fuori qualcosa in più a livello caratteriale".

Singoli e mercato

Si passa ai singoli, a partire da Comuzzo: "Ha giocato tanto, andando oltre le aspettative, dimostrando il suo grande valore. In settimana ha lavorato come sempre molto bene". Su Colpani e Cataldi invece: "Andrea sente la responsabilità e vuole fare meglio. Cercherò di dargli più sostegno possibile in questo momento non facile. Danilo è in ripresa, speriamo di recuperalo per Roma". Si passa poi al mercato: "La Società sta lavorando e facendo il possibile. Io devo pensare alla squadra e portare la Fiorentina ad ottenere dei risultati". Su Biraghi: "Vediamo quello che succede da qui alla fine del mercato. Kayode? Ha dato sempre il massimo. Il ragazzo voleva più spazio, ha chiesto di andare a giocare".