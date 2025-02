Bove, il miracolo dopo il dramma: Fiorentina-Inter 67 giorni dopo

FIRENZE - Fiorentina-Inter 67 giorni dopo. Domani sera la gara ripartirà esattamente da dove si era interrotta il 1° dicembre, dal 17’ minuto, quando Edoardo Bove si è accasciato a terra. Per il centrocampista viola questa non sarà certo una partita come tutte le altre, che dovrebbe vivere, come ormai dal 23 dicembre, in panchina come collaboratore della prima squadra, e chissà che, come quando è rientrato per la prima volta nel suo Olimpico per Lazio-Fiorentina, anche giovedì sera non si lasci andare all’emozione. Come in un nastro riavvolto, si riparte dal momento in cui il giocatore cade a terra, dal panico dei compagni viola e dei giocatori dell’Inter (che per primi si sono accorti del malore), dai soccorsi in campo e dalla corsa dell’ambulanza all’ospedale: 13 minuti interminabili ma che hanno fatto la differenza per il giocatore.