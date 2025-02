“Kean la punta più forte, Fagioli e Zaniolo non proprio delle certezze…”

Sabatini: "Zaniolo come Kean"

Queste le parole del'ex direttore sportivo di Roma e Palermo, che nel giugno 2024 ha lasciato il suo ultimo in carico di direttore generale della Salernitana: "Credo che i dirigenti viola abbiano voluto mischiare un po' le carte, non penso che abbiano fatto certe scelte per bocciare chi non c'è più. Se Zaniolo e Fagioli sono delle scommesse? Non sono vere e proprie certezze, ma nemmeno scarti. Zaniolo ha un peso rilevante come calciatore, ancora non ha trovato il suo percorso, ma Kean aveva avuto un passato simile e auspico anche per lui una traiettoria di carriera simile a quella che sta avendo il numero 20 della Fiorentina che in questo momento è la punta più forte del campionato. Firenze è spettacolare nel far esaltare certi giocatori perché ha un pubblico partecipe e motivato. La spinta dello stadio spesso è essenziale per certi giocatori. Zaniolo può fare come Kean, anche perché Palladino è un ottimo allenatore". Sabatini ha poi risposto sulle trattative in uscita andate in porto in casa Viola come quella che ha visto Biraghi trasferirsi al Torino di Vanoli. C'è poi chi è rimasto come Comuzzo, nonostante il pressing del Napoli nelle ultime ore di mercato.