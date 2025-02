Kean, Fiorentina e i rimpianti Juve: "Non so di chi parlate. Qui una famiglia"

"Nessun rimpianto". Titolo e canzone storiche degli 883 che sembra suonare bene anche per Moise Kean. Non tanto per il tipo di musica, diverso dalle sue corde e dal suo album 'Chosen', ma perché nella serata del Franchi è riuscito a superarsi mandando più di un messaggio in giro per la Serie A. Il 3-0 contro l'Inter è un segnale di tutta la squadra, dove lui è stato protagonista con una doppietta. In primis a Retegui perché la voglia è quella di prendersi lo scettro di capocannoniere, poi a Spalletti in tribuna e anche alla Juventus che in estate l'ha ceduto dopo un anno difficile con zero gol e poco fiducia. Qualcuno avrà rimpianti? "Non so di chi state parlando. Penso soltanto a fare bene qui".