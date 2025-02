Palladino: “Usciti da San Siro a testa alta, il rammarico è su quell’errore..."

MILANO - La Fiorentina di Raffaele Palladino esce sconfitta da San Siro nel posticipo del lunedì della 24ª giornata. L'Inter si prende la rivincita del recupero vincendo per 2-1, le parole dell'allenatore Viola nel post-partita a Dazn: "Assolutamente rifarei le stesse scelte per quello che i ragazzi hanno dimostrato giovedì, per la grande prestazione di giovedì, perché io do molta importanza alla meritocrazia. Abbiamo battuto l'Inter 3-0 e oggi mi sentivo di riproporre gli stessi dieci perché avevamo Comuzzo squalificato, e quindi ha giocato moreno, ha fatto un'ottima prestazione. Ma io stasera sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo tenuto testa ad una grande squadra, che è l'Inter, una squadra che lotterà per lo Scudetto fino all'ultima giornata. Sono orgoglioso perché siamo usciti da San Siro comunque a testa alta, il rammarico, sapete che non parlo mai degli arbitri, però il rammarico è su quell'errore del calcio d'angolo, perché a mio avviso quella è una roba che dobbiamo migliorare".