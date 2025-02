Kean bersagliato da insulti razzisti, lui pubblica tutto! La Fiorentina replica  

Kean pubblica gli insulti razzisti: “Ancora nel 2025…”

Serata opaca per Moise Kean, autore di una doppietta nel tris di qualche giorno fa. L’ex Juve al triplice fischio è stato anche bersagliato da insulti razzisti sui social. L’attaccante della Nazionale italiana, che ha raggiunto il proprio record di gol in campionato con 15 centri, ha denunciato l’accaduto pubblicando alcuni dei vergognosi messaggi ricevuti: “Ma stasera non hai fatto la tua mossa da femminuccia, vai a casa sci****n”, “Fai ca**re, non hai fatto un ca**o oggi sci***a del ca**o”, e poi ancora “Sci***a di me**a, ora non parli più cog****e”. Insulti inqualificabili ai quali Kean, che come foto del profilo ha messo provocatoriamente quella di un gorilla, ha replicato semplicemente con una breve frase: "Ancora nel 2025…", accompagnata dalle emoticon del vomito.

Insulti razzisti a Moise Kean: il post della Fiorentina

Immediato il post di sostegno della Fiorentina che prontamente è voluta intervenire su quanto accaduto schierandosi al fianco del proprio attaccante: “La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti”.