Kean fa il bomber anche con i razzisti

Inter. Davanti agli attacchi razzisti ricevuti via social, firmati da pseudo tifosi nerazzurri, in cui l'epiteto più ricorrente e vergognoso è “scimmia”, il centravanti della Fiorentina e della Nazionale ha deciso di postarli a sua volta su Instagram con nomi e cognomi e il commento «Ancora, nel 2025...» e le emoticon del vomito a denotare rabbia, indignazione, esasperazione. Sentimenti che Kean (squalificato domenica prossima con il Como) provò pure nell'aprile 2019 quando fu bersaglio di offese di stampo razzista durante Cagliari-Juventus. «Ancora, nel 2025...». Ha ragione Moise Kean . Ancora oggi, nel 2025, si viene insultati e sbeffeggiati per il colore della pelle nel mondo del calcio, dello sport, nella vita di tutti i giorni. Per questo è giusto denunciare e dire basta. Moise Kean l'ha fatto dopo essere stato preso di mira su Instagram al termine della gara persa lunedì sera a Milano dalla Fiorentina contro l'. Davanti agli attacchi razzisti ricevuti via social, firmati da pseudo tifosi nerazzurri, in cui l'epiteto più ricorrente e vergognoso è “scimmia”, il centravanti dellae dellaha deciso di postarli a sua volta su Instagram con nomi e cognomi e il commento «Ancora, nel 2025...» e le emoticon del vomito a denotare rabbia, indignazione, esasperazione. Sentimenti che Kean (squalificato domenica prossima con il Como) provò pure nell'aprile 2019 quando fu bersaglio di offese di stampo razzista durante

Dall'Inter alla Juve: le reazioni social

Tante le reazioni a sostegno dell’attaccante autore della doppietta che, con la rete di Ranieri, aveva schiantato l’Inter la scorsa settimana nel recupero del match sospeso il 1° dicembre per il malore di Bove. La Fiorentina ha fatto subito partire una serie di denunce postando su X: «La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean vittima sui social media alla fine della gara contro l’Inter a Milano di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti». Il ministro dello sport Andrea Abodi ha definito «vigliacchi ignoranti» gli autori di questi attacchi discriminatori ribadendo che il problema del razzismo va affrontato con interventi tempestivi, sicurezza del web e coinvolgendo le scuole. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha trasmesso al giocatore la vicinanza sua e della città: «Davanti al razzismo non si può e non si deve mai tacere. L’odio e la discriminazione non sono tollerabili. Caro Moise, Firenze è con te!». Lo stesso hanno fatto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani («Quanto avvenuto è una cosa gravissima e un’offesa fatta a tutti i toscani») e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo: «Serve una risposta forte da parte di tutti, chi discrimina non ha posto nello sport é nella società». L’Inter condanna l’episodio tramite un tweet sul suo profilo: «Per i valori che contraddistinguono la nostra storia siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Ci schieriamo quindi a fianco di Moise Kean e della Fiorentina nel condannare gli attacchi di cui l’attaccante viola è stato vittima». Il Milan ha rilanciato l’hashtag #WeRespAct, la Juventus (ex squadra di Kean) ha ribadito «Mai più, noi siamo contro il razzismo» e la Roma ha scritto: «Solidarietà. .Fuori il razzismo dal calcio».