Palladino tra mea culpa e Fagioli: "Una scelta forzata, ecco il suo ruolo"

Palladino su Fagioli

"Dobbiamo essere uniti e capire quando prendere squadre forti sui riferimenti o difendere su una zona diversa del campo. Ho chiesto alla squadra di andare più forte. Abbiamo fatto bene in fase di non possesso ma non siamo riusciti a superare una difesa quasi a 5. Non siamo riusciti a scardinarla. Chi è entrato ha dato il massimo. Gudmundsson? L’ho sostituito perché aveva subito un colpo alla schiena. Il vice Kean? In attacco abbiamo provato varie soluzioni. Oggi è toccato a Zaniolo, ma ha bisogno di tempo per lavorarci. Moise è il nostro bomber, se Zaniolo avesse fatto gol parleremmo di altro. Sappiamo com'è il calcio. Per me Zaniolo ha fatto una buona gara: in quella posizione è adattato, ma ha fatto bene quello che gli ho chiesto. Poi ci ha giocato Beltran e anche lui ha fatto bene. Fagioli sulla trequarti? L’ho utilizzato sottopunta perché Gudmundsson era debilitato e veniva da una settimana di febbre. È stata una scelta forzata ma ho avuto buone risposte. Era l'unica soluzione che avevamo. Poi abbassandolo nel suo ruolo naturale ha fatto meglio rispetto al primo tempo. Senza la prima punta ho messo lui trequartista e Cataldi a centrocampo, visto che era già rientrata", ha concluso.