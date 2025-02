Italiano alla Allegri: “Il risultatista dice palla al fenomeno, il giochista…” 

Italiano sulla debacle in Champions League

"Ero convinto che Milan, Atalanta e Juve passassero, ma poi vai in certi stadi e ti trovi in una bolgia. Dispiace, anche per il ranking. La Champions è la competizione dei dettagli, se sbagli paghi. In Europa giocano a viso aperto, non speculano. È un tipo di pensiero calcistico da inseguire, per avvicinare la gente allo stadio. Culturalmente noi siamo più preoccupati del risultato. Ma il risultato può essere casuale, la prestazione ben fatta non lo è mai" - ha spiegato Italiano al Corriere di Bologna. La sua squadra condivide un record in questo 2025: con Napoli, Barcellona e Psg, è tra gli unici quattro club imbattuti in Europa: "Testimonia la crescita della squadra: c’è equilibrio nella proposta di calcio, con e senza palla. Se vai in campo cercando di fare la partita e con la voglia di non perdere si arriva a un dato così" - ha spiegato il tecnico. Sulla lotta per un posto Champions: "Lazio e Juve per il quarto posto hanno qualcosina in più, dietro le altre a rincorrere e la Roma rientra: all’Olimpico sarà dura per tutti".