Palladino: “Lite con Pradè? Sono infastidito”. Poi elogia Fagioli…

"Nessuna lite con Pradé". E su Fagioli...

Palladino ha poi smentito le voci su un possibile attrito con Pradè: "Smentisco categoricamente che ci siano tensioni fra me ed il direttore Pradè, che magari parlerà quando avrà l'occasione. C'è un grande rapporto di stima, unione e dialogo. Credo debba essere così, c'è sintonia, un grande rapporto. Queste voci che escono a me danno fastidio, perché sono false ed infondate ed escono per l'ennesima volta. Ne prendo atto, io posso dire solo questo. Con la società c'è massimo dialogo. Poi è normale che la sconfitta contro il Como non abbia fatto piacere a nessuno, né a me, né alla società, né ai ragazzi, per questo vogliamo vincere la prossima partita". Su Fagioli:"Un calciatore di grande qualità tecnica, io lo vedo nei due di centrocampo. Ma può fare anche il trequarti, in quel momento avevamo delle assenze e ho preferito metterlo in quella posizione con Beltran più a sinistra. Ci siamo dovuti adattare, è stata una cosa forzata, ma per me all'occorrenza può fare anche quel ruolo". Su Colpani: "Come sta? "Non faccio il dottore. Ha avuto questa contusione al piede circa 25 giorni fa, se l'è portata un po' dietro. Stiamo cercando di capire quando tornerà a disposizione, vediamo nei prossimi giorni. Lui ha stretto i denti giocando a mezzo servizio, per me è un calciatore che dobbiamo recuperare al 100%".