Bove e il futuro nel calcio: "Voglio tornare a giocare. Serie A? Una sfida..."

"Detesto farmi vedere vulnerabile". Edoardo Bove racconta così, a Vanity Fair, la sua sensazione post malore in Fiorentina-Inter . Una giornata che difficilmente il centrocampista potrà dimenticare, lui come chi ha vissuto da vicino quel momento. Il crollo, la paura, la corsa in ospedale e le notizie positive: "Io non capivo nemmeno la gravità della situazione, pensavo di essere semplicemente svenuto. Loro invece sapevano di avere corso il rischio perdere un figlio, un amico, o di potermi rivedere in condizioni… brutte". Il classe 2002 è tornato qualche settimana dopo sul campo, anche senza la possibilità di giocare, ma gli manca la sua routine tra allenamenti e partite. Sabato 15 febbraio anche l'apparizione sul palco di Sanremo , invitato proprio da Carlo Conti . E sul futuro è proprio lui a lasciare aperto uno spiraglio: "Ho ancora qualche visita da fare...".

Bove, il malore e le sensazioni

Edoardo Bove si è raccontato in una lunga e bellissima intervista: "Ricordo davvero poco, che ero in campo e che a un certo punto ha cominciato a girarmi la testa. Ho avvertito una sensazione di spossatezza… e basta. Non ricordo di essere caduto. Mi sono risvegliato in ospedale. Per me, all’inizio, non è stato difficile come per i miei cari". E sui momenti successivi al malore: "Non ricordo niente. Mi hanno raccontato tutto. In ambulanza ho fatto un po’ di casino. Gridavo, mi dimenavo, dicevo cose a caso. Ho urlato 'Fiorentina' fortissimo. Mi hanno dovuto legare".

Il centrocampista racconta anche di aver visto subito le immagini del suo malore: "Subito. Voglio prendere di petto le situazioni, ragire immediatamente. Capire le cause è stato il passo successivo". E: "Ho capito di essere stato fortunato. Ho rischiato tanto e devo essere grato alla vita perché tutto è successo in un campo da calcio. Non so come sarebbe andata in altre circostanze...". Poi il 'ritorno' sul campo nel recupero di Fiorentina-Inter: "Come se si fosse chiuso un cerchio. Tutto è ripartito dopo un lungo stand by. Le immagini restano impresse e la testa fa i suoi giri. Sapevo avrei avuto tutta l'attenzione, per questo non sono uscito dagli spogliatoi. Non mi piace esternare le mie emozioni. Poi ho capito...".