Kean portato in ospedale: colpo all’occhio poi si accascia, paura al Bentegodi!

Attimi di tensione al Bentegodi. Nel corso del secondo tempo di Verona-Fiorentina, incontro valido per la 26ª giornata di campionato vinto dai padroni di casa con il finale di 1-0, l'attaccante della Viola ed ex bianconero Moise Kean è rimasto coinvolto in un duro scontro di gioco con i difensori Scaligeri Dawidowicz e Coppola che gli ha procurato una ferita all'occhio. L'azzurro ha continuato a giocare stringendo i denti, poi si è reso necessario l'intervento dei soccorsi che hanno provveduto a medicare la ferita. Una medicazione che ha interrotto il gioco per diversi minuti, fino a quando è stato lo stesso giocatore a lamentare giramenti di testa che hanno richiesto l'uscita dal campo in barella (accompagnata dagli applausi del pubblico): l'attaccante ha lasciato lo stadio in ambulanza. Al suo posto, Palladino ha richiamato l'altro ex Juve Fagioli. Si attende dunque l'esito degli esami strumentali che informeranno sulla gravità dell'infortunio. I prossimi impegni stagionali vedono la Fiorentina affrontare il Lecce al Franchi e il Napoli al Maradona. Sfide intervallate dall'andata degli ottavi di Conference League contro Panathinaikos.