Palladino: "Sono il primo responsabile ma sento fiducia di società e calciatori"

Sconfitta amarissima per la Fiorentina , che nei minuti di recupero crolla contro l' Hellas Verona : al 95' Bernede regala la vittoria ai gialloblù. In casa viola l'amarezza per il 3° ko consecutivo si mischia alla paura per quanto accaduto a Kean durante la sfida del Bentegodi: l'attaccante, dopo un durissimo scontro di gioco, ha dovuto abbandonare il campo in barella dirigendosi in ospedale . Sia del ko che delle condizioni del suo attaccante ha parlato Raffaele Palladino nella conferenza stampa post gara.

Verona-Fiorentina e Kean, parla Palladino

Palladino inizia sulla partita e sul momento della squadra: "In questa fase non bisogna dire nulla, bocca chiusa e pedalare. Ci manca un po' di serenità, quando le cose non vanno per il verso giusto sono io il primo responsabile, ma tutti vogliamo uscire da questo momento. Chiediamo scusa ai nostri tifosi: io sento la fiducia sia da parte della società che dei miei giocatori. Io sono il primo che si mette in discussione e che deve migliorare, come tutti". Nello specifico sull'andamento della gara: "Buona interpretazione della prima frazione, nel secondo tempo abbiamo perso un po' le distanze. La rete del Verona nasce da una seconda palla persa a centrocampo: serviva maggiore attenzione, purtroppo alla fine abbiamo perso, è una sconfitta che ci fa male". Sulle condizioni di Kean invece: "Mi sono preoccupato tanto vedendo dal campo: mi auguro non sia nulla di grave, la salute va sempre messa al primo posto".