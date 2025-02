Kean, l'esito degli esami clinici in ospedale: la nota della Fiorentina

Tanta paura al Bentegodi per Moise Kean. L'attaccante, nella ripresa, è dovuto uscire a seguito di una ginocchiata ricevuta proprio in testa. In un primo momento il classe 2000 è tornato in campo con una vistosa bendatura, ma dopo un paio di minuti si è accasciato a terra tra la preoccupazione di compagni e avversari. Immediati i soccorsi dello staff medico della Fiorentina e dei medici per immobilizzarlo e portarlo fuori in barella tra gli applausi di tutto lo stadio. Il ragazzo è stato portato immediatamente all'ospedale di Verona per i primi controlli. Poi è stato dimesso nella notte.