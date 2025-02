Fiorentina, convocazione a sorpresa: con il Lecce torna l'attaccante

Fiorentina, i convocati di Palladino

La Fiorentina scende in campo questa sera al Via del Mare contro il Lecce. Un match in cui manca Kean, dopo la botta presa alla testa e gli accertamenti fatti, l'attaccante è rimasto a riposo in questi giorni e Palladino non ha voluto rischiarlo. Davanti dunque è da capire chi agirà come prima punta ma lo stesso tecnico non si è nascosto in conferenza, puntando su diverse alternative: da Zaniolo a Beltran fino al giovane Caprini, entrato nel finale di gara contro il Verona.

A sorpresa, però, tra i convocati del tecnico c'è anche Albert Gudmundsson. L'islandese è uscito infortunato nella partita persa con il Como e gli esami hanno evidenziato una frattura al coccige, dovuto alla botta presa cadendo a terra. Dunque è stato recuperato a sospresa l'attaccante ed è presente nella lista della squadra pronta ad affrontare i salentini.

CONVOCATI

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Pablo Mari, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri.

Centrocampisti: Cataldi, Fagioli, Harder, Mandragora, Ndour, Rubino.

Attaccanti: Beltran, Caprini, Gudmundsson, Zaniolo.