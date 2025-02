Palladino: “Fiorentina, critiche esagerate. Il gruppo è stato male”

Anche il tecnico del Lecce è intervenuto nel post-gara di Dazn per commentare la sconfitta dei salentini dichiarando: "La Fiorentina in alcuni momenti ci ha lasciati costruire, ci ha aspettati, soprattutto nel primo tempo dove avremmo potuto fare qualcosa in più per essere più disinvolti. Un primo tempo dove avevamo preso bene le misure alla Fiorentina, Gosens ha fatto un gran gol però la squadra c’era. Ho detto ai ragazzi che non esisteva perderla, ho cercato di infondere fiducia, per tratti abbiamo fatto anche meglio di tante altre trasferte. Complessivamente la squadra ha dato tutto".

Giampaolo: "Dobbiamo essere solidi"

Giampaolo ha poi concluso così: “Devi capire quando consolidare e disimpegnare in avanti. Fa parte delle caratteristiche e della visione in quel momento, quest’aspetto va migliorato e ci siamo allenati in questa direzione. Il momento va interpretato, bisogna capire quando andare in avanti e quando consolidare. 15 partite su 27 senza segnare? Non è il momento di soffermarsi su queste cose. Ci sono numeri, sono quelli lì e dobbiamo lavorare per migliorarli. Non è il momento e non è il tempo, il parco attaccanti ha fatto il massimo ma dobbiamo essere solidi, subire poco. L’avversario deve sudarserla. Non è questo però il momento, bisogna lavorare e migliorarsi”.