Kean, esito degli esami dopo il trauma cranico: Fiorentina, comunicato ufficiale

FIRENZE - Dopo la spavento nel corso del secondo tempo di Verona-Fiorentina, match della 26ª giornata di campionato vinto dalla formazione di Zanetti per 1-0, l'attaccante della Viola Moise Kean può tornare a disposizone di mister Palladino. Al Bentegodi, l'ex Juventus è rimasto coinvolto in un duro scontro di gioco con i difensori scaligeri Dawidowicz e Coppola che gli ha procurato una ferita all'occhio. L'azzurro ha continuato a giocare stringendo i denti, poi si è seduto a terra lamentando giramenti di testa che hanno richiesto l'uscita dal campo in barella e il trasporto in ospedale. "Trauma cranico", questo il report medico che ha fatto rientrare la preoccupazione, ma che ha costretto Kean ad un turno di riposo vissuto da spettatore al Franchi in occasione dell'ultimo match di campionato Fiorentina-Lecce. Ora la buona notizia.