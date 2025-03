Palladino: “Delusi ma carichi. La Fiorentina è pronta a reagire"

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta di Conference League contro il Panathinaikos per 3-2: ai viola non sono bastate le reti di Beltran e Fagioli. Il tecnico della Fiorentina ha dichiarato: "Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante l'approccio iniziale. Poi c’è stata una grande reazione e il gol annullato. Nel secondo tempo, però, nuovamente l'approccio è stato sbagliato. Sono dispiaciuto perché i ragazzi nello spogliatoio erano carichi. Ci siamo innervositi per le perdite di tempo e abbiamo giocato molto meno. Non è finita, perché c’è il ritorno, e ho visto la squadra vogliosa di ribaltare il risultato".