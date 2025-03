"Allegri alla Fiorentina? Verrebbe con Landucci, ma..."

La prima parte di stagione aveva messo in luce una Fiorentina spumeggiante, da pieno ritmo europeo e con una classifica particolarmente ambiziosa. Con l'avvento del nuovo anno qualcosa sembra essersi rotto e quella continuità di ottime prestazioni e risultati positivi si è trasformata in un percorso a ostacoli. La sconfitta contro il Panathinaikos nell'andata degli ottavi di Conference League è solo l'ultima di una serie di risultati negativi che hanno ridimensionato gli obiettivi stagionali della Viola. Va senza dire che il primo sul banco degli imputati è Raffaele Palladino , ora più che mai in forte discussione. Al punto che, nonostante sia arrivato nella scorsa estate, iniziano già a circolare i nomi su di un possibile sostituto. Tra questi, spunta anche quello di Massimiliano Allegri , lanciato sorprendentemente da Furio Valcareggi .

Allegri e la Fiorentina, le parole di Valcareggi

Ospite di Lady Radio, Furio Valcareggi ha commentato il periodo a dir poco negativo della Fiorentina: "Inutile parlare dei singoli, la squadra è partita male, poi ha reagito e infine si è addormentata di nuovo. Abbiamo perso contro una squadra nettamente peggiore, ma al momento io non vedo soluzioni". Nell'esaminare le responsabilità del tecnico della viola, si lancia in un'ipotesi che avrebbe del clamoroso: Allegri in viola. "Non vedo a cosa servirebbe cambiare allenatore a due mesi dalla fine del campionato. Palladino ha sbagliato e non mi sembra lucido neanche nelle dichiarazioni, ma prendere un altro allenatore adesso rischierebbe di essere addirittura più dannoso. L'unico che prenderei sarebbe Allegri: lui e Landucci verrebbero a Firenze ma la Fiorentina non prende allenatori top".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE