Zaniolo, Fiorentina andata e ritorno: "Qui è casa!". Su ruolo e punto di forza...

"Mi sto trovando molto bene con mister Palladino, è un bravissimo allenatore e una bravissima persona, ora i risultati non stanno venendo ma il bello del calcio è che ogni domenica c'è la possibilità di riscattarti, speriamo di vincere presto". Inizia così l'intervista di Nicolò Zaniolo , fantasista della Fiorentina, rilasciata al canale YouTube della Lega Serie A a ormai poche ore dalla sfida di campionato contro il Napoli di Antonio Conte e dopo il ko in Conference League . Firenze andata e ritorno per Zaniolo, cresciuto nel settore giovanile viola per poi tornare da calciatore maturo.

Fiorentina, parla Nicolò Zaniolo

Il presente, innanzitutto, con la stagione della squadra di Raffaele Palladino che lui ha raggiunto nella sessione invernale di calciomercato: "La Fiorentina sta facendo un grande campionato, le qualità di questo gruppo sono indiscutibili e non vediamo l'ora di dimostrare quello che noi sappiamo". E a proposito del ritorno in viola: "È come quando torni a casa, ho riconosciuto e visto persone che mi hanno fatto crescere, che mi hanno preso quando ero un bambino. Sono tornato qui quando sono maturato, sono rimasto molto impressionato da tutto quello che c'è nella Fiorentina e da chi ci lavora dentro". Sulla scelta, da giovanissimo, di andare via dal club: "Quando andai via dalla Fiorentina feci scelte diverse, giuste o sbagliate, ma alla fine sono state scelte. E' stata anche la mia fortuna potermene andare per poter crescere sia come persona che come calciatore. Sono molto felice di quello che è stato e di quello che è".

"Dove posso giocare e il mio punto forte"

Dal passato si torna al presente, Zaniolo spiega quelle che sono le sue caratteristiche e i ruoli in cui può giocare: "Posso fare tanti ruoli dal centrocampo in attacco, soprattutto nei tre-quattro ruoli offensivi. Nasco come mezz'ala, poi sono stato spostato in avanti a destra e mi sono trovato molto bene. Il falso centravanti è un ruolo che posso ricoprire ma, come per tutte le cose, c'è bisogno di tempo per imparare i movimenti perché l'attaccante è un ruolo molto complesso, ci devi lavorare tanto in settimana, ed io sono disponibile a farlo. Il mio punto di forza in campo è l'istinto, non sentire tanto la pressione delle partite ed essere in certe situazioni molto più sciolto, mentre per quanto riguarda i difetti sono un po' troppo fumantino e alle volte istintivo nelle scelte che faccio in campo".