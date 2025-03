Palladino: "Fagioli è un campione, ha alzato il livello della Fiorentina"

NAPOLI - "Abbiamo affrontato una squadra molto forte nel loro stadio e sospinta dal proprio pubblico. Loro sono costruiti per vincere lo scudetto. Noi siamo venuti qui a giocare con personalità e coraggio. La partita è stata buona e la squadra mi è piaciuta molto. È una sconfitta che ci deve dare autostima . I ragazzi hanno dato tutto e non posso recriminarli nulla". Queste le parole di Raffaele Palladino , allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli . "Siamo sempre stati dentro alla partita anche dopo il primo gol subito - ha proseguito il tecnico dei viola -. Nella ripresa abbiamo messo in difficoltà il Napoli . Dobbiamo ripartire dalla prestazione di oggi. Giovedì ci aspetta una partita che vale come una finale".

Su Fagioli, Gudmundsson, Comuzzo e Ranieri

Su Fagioli e Gudmundsson, Palladino ha poi aggiunto: "Fagioli cresce di giorno in giorno. Ha grande tecnica e qualità e vede calcio: ci sta facendo alzare il livello della squadra. Per me lui è un campione. Albert ci è mancato molto in questa stagione. È un giocatore fondamentale che ci dà gol, imprevedibilità e qualità. Siamo felici di ritrovarlo". Infine, sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori, l'ex mister del Monza ha concluso: "Comuzzo e Ranieri non si sono infortunati. Li ho levati per farli rifiatare. Ora dobbiamo recuperare anche Folorunsho, Colpani e Adli. In questa fase della stagione ho bisogno di tutti. Vogliamo chiudere in crescendo questo campionato".