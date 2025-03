Juve, arriva Kean: "Avevo bisogno della Fiorentina, le vecchie ferite..."

"Fiorentina grande gruppo, andremo lontano"

L'accoglienza è stata delle migliori per Kean, e sui primi mesi...: "I primi mesi sono andati abbastanza bene. So che posso fare di più e so che possiamo fare di più come squadra. Siamo una grande squadra e questo conta molto. Avere un gruppo di persone come quello che abbiamo in questa stagione alla Fiorentina aiuta molto, ed è quello di cui avevo davvero bisogno”. Ora c'è da rimettere sui giusti binari la Conference League, dopo la sconfitta dell'andata. Competizione che ha visto la viola perdere ben due finali: "Non parliamo quasi mai delle finali perse dalla Fiorentina. Del resto, le vecchie ferite non servono a nulla nel presente. Abbiamo parlato di quelle partite ma non molto, e comunque queste sconfitte ti stimolano a fare meglio, a migliorarti. Spero che andremo lontano come squadra perché abbiamo un grande gruppo e ce lo meritiamo".