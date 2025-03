Kean da record, Juve avvisata di nuovo: e la clausola non spaventa l'estero

FIRENZE - Quando lo scorso 29 dicembre ha segnato alla Juventus per il momentaneo 1-1 - primo gol in assoluto da ex - è rimasto impassibile come una statua, nessuna esultanza, neppure un mezzo sorriso mentre i compagni lo sommergevano di abbracci. Un atteggiamento che fu apprezzato dai tifosi bianconeri e, in fondo, capito da quelli viola. Perché ora Moise Kean è un loro giocatore, è il trascinatore della Fiorentina, il leader, il centravanti che Firenze aspettava da tempo. La città e la sua gente se lo tengono stretto esaltandosi davanti alle sue dimostrazioni di forza e potenza, gongolando all’idea che la Signora magari un po’ lo rimpianga. E ovviamente sperando che domani da ex regali altre magie. Intanto il gol al Panathinaikos, dentro una prestazione formidabile per grinta, partecipazione e personalità (si veda come Kean ha invitato Mladenovic appena espulso a lasciare il campo: il video sta spopolando sul web) s’è rivelato decisivo per la Fiorentina per andare avanti in Conference. Il ventesimo in 33 partite per il centravanti premiato dalla nuova convocazione in nazionale. Il ventesimo con cui ha appena superato il record stagionale di marcature che risaliva al 2020-21 ai tempi del Psg (17 in 41 gare) ed eguagliato Toni e Gilardino, gli unici altri due attaccanti viola ad aver raggiunto la doppia cifra nell’era dei tre punti. Un traguardo celebrato dalla Fiorentina sui propri canali.