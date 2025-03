Palladino, lezione a Motta: "Quando le cose non vanno si lavora sulla testa"

Palladino: "Premiato il coraggio"

"Se ho preso ispirazione dal ko con l’Atalanta? Noi cerchiamo di studiare gli avversari nel miglior modo possibile. Ho avuto pochissimo tempo per prepararla avendo giocato giovedì in Conference, venerdì non ci siamo allenati e quindi abbiamo avuto un giorno solo. Non è stato semplice, ma l’abbiamo studiata, mettendo in difficoltà la Juve: mi è piaciuto lo spirito di squadra. Notte magica, siamo felici di aver regalato una gioia ai nostri tifosi - ha aggiunto a Sky - . Ora lo step di maturità è fare prestazioni del genere anche contro squadre che sono più indietro a noi. Se si riapre tutto per l’Europa? Noi dobbiamo fare la lotta sui noi stessi, l’obiettivo è portare la Fiorentina il più in alto possibile. Campionato un po’ altaleniate, ma mi piace lo spirito della squadra, stiamo crescendo. Periodo in cui vedo belle cose in allenamento, come gruppo e individualmente. Vedo tante cose belle, stasera mi è piaciuto tutto: spirito, coraggio, abbiamo accettato duelli uomo a uomo a tutto campo perché la Juve è la prima in A per palleggio, e questo coraggio è stato premiato". Palladino ha poi risposto a Del Piero sulle difficoltà sofferte in passato dalla Fiorentina e su come siano state risolte.