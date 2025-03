"Juve? Caz.. loro!": Kean, il fratello la tocca piano e parla di futuro

Reduce dalla doppietta con la maglia dell' Italia , Kean è tra i giocatori più in forma della momento e con la Fiorentina ha ritrovato fiducia dopo un'annata sottotono con la Juventus . Zero gol l'anno scorso, venti quest'anno e dietro a Retegui nella corsa al capocannoniere. Un periodo molto positivo e con la voglia di continuare a mostrare tutte le sue qualità per ripagare la fiducia di Palladino e del club viola. Di Moise e della sua stagione ha parlato a Radio Bruno suo fratello, Giovanni , che ha lanciato anche una bella bordata ai bianconeri.

Kean, Fiorentina e la voglia di riscatto

Giovanni Kean ha parlato di Moise e della stagione con la Fiorentina: "Ha percepito subito fiducia ed era quello di cui aveva bisogno. Ci hanno convinto subito per il progetto. Aveva bisogno di una piazza come questa, si sta trovando molto bene. A Firenze esce molto di più rispetto a Torino, ma in generale è una persona riservata e poche volte si apre o gira per la città. Ora è tutto bello perché va bene. È un dare e un ricevere".

Sull'Italia: "Ci sentiamo sempre dopo le gare, era felice per i due gol ma non per il risultato. Voleva fare il terzo gol su rigore ma poi l'hanno tolto". Sul momento: "In questa stagione l'ho visto più determinato, quasi inca***o. Ha una grande voglia di riscatto. Non mi sorprende perché è tutto in linea con le sue capacità".