Palladino: "La Fiorentina ha ritrovato la magia. Ora nessun limite"

Dopo il 3-0 contro la Juventus, non sembra volersi fermare la Fiorentina che ottiene tre punti anche contro l' Atalanta . Un successo firmato dalla rete allo scadere del primo tempo di Moise Kean che fa sognare sempre di più i tifosi viola, ora a -5 dalla Champions League. Una prospettiva di cui ha parlato Raffaele Palladino nel post partita a Dazn, analizzando il momento delle sua squadra per il finale di stagione.

Fiorentina, Palladino: "Squadra forte, non abbiamo limiti"

L'allenatore ha parlato così dell'ottimo momento della sua squadra: "Bisogna dire grazie alla società e al presidente, che ha costruito una squadra forte con valori tecnici e umani. I dirigenti mi sono sempre stati vicini e i ragazzi stanno facendo un grande percorso. Se siamo a questo punto della classifica e ci stiamo giocando l'Europa oltre ai quarti di Conference League, il merito è davvero di tutti. Grande entusiasmo, bisogna cavalcarlo senza porci nessun limite".

Palladino: "Concesso quasi nulla all'Atalanta"

Palladino ha poi spiegato di come sono riusciti ad uscire dalle difficoltà dell'ultimo periodo: "Il percorso di questa squadra passa anche attraverso la difficoltà. Abbiamo ricevuto tante critiche, ma la squadra non ha mai mollato. Sono grandi professionisti, lo sapevo che prima o poi avremmo trovato questa qualità di gioco e in fase di non possesso. Oggi abbiamo concesso quasi nulla all'Atalanta, dobbiamo continuare così e adesso viene il bello. Bisogna continuare a spingere".