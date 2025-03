Kean si gasa ancora e mostra i muscoli a Djimsiti: "Come al campetto"

"Io mi diverto". Bastano tre parole per capire come Kean sia cambiato in pochi mesi. Dalle incertezze di Torino ai sorrisi di Firenze, sembrano passati anni e invece appena 8 mesi in cui è successo di tutto nel mezzo. La certezza è che Moise è in piena corsa per il titolo di capocannoniere della Serie A, nonostante sia staccato da Retegui, e soprattutto è in cima alla lista di Spalletti per il ruolo di attaccante per l'Italia. Il classe 2000 ha già battuto il suo record personale in una singola stagione (16 con il Psg) e con la rete decisiva contro l'Atalanta ha toccato quota 21 in stagione. Mancano 8 giornate al termine e in più la Conference League dove può aumentare ancora il suo bottino. Ma torniamo alle tre parole che l'attaccante ha spiegato a Dazn nel post partita, dopo aver 'simpaticamente' messo in mostra i muscoli a Djimsiti.