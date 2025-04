"Per il calcio fai di tutto. La musica mi calma": Kean tra passato e sogni futuri

L'attaccante poi continuato parlando della musica: “ Con Chosen volevo lasciare il messaggio che, se sei bravo a fare una cosa, o anche due, perché non farla. Trovo tempo per scrivere un po’ dappertutto, nei viaggi in trasferta o a casa dopo l’allenamento. Mi calma tantissimo e mi rende felice . Esprimere tutto in un testo è bello e rilassante. La mia famiglia è sempre stata basata su sport e musica". Sull'esperienza all'estero: "Mi ha aperto gli occhi su cosa avevo attorno. Mi sento fortunato ad aver giocato con grandi campioni come Mbappé, Neymar, Cristiano. È stata una bella esperienza, anche se in Premier non è andata come avrei voluto".§

E la Nazionale: "Siamo un ottimo gruppo, di giovani. Ci siamo ritrovati fra tanti ragazzi che erano insieme in Under 21. Il ct ci dà fiducia, crede in noi e so che possiamo ottenere ottimi risultati. Essere in azzurro è un’emozione grandissima, ho sempre sognato la nazionale maggiore dopo aver fatto le giovanili. Fare tutto il percorso e arrivare in prima squadra è una grande emozione". A chiudere Kean ha parlato degli obiettivi: "Posso solo sognare il meglio per me, poi nessuno sa cosa può accadere domani. Cerco di dare sempre il 100%, vengo da momenti difficili e so come prendere certe occasioni. Speriamo che qualcuno scenda al bar a vedere noi alzare quella coppa".