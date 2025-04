Fiorentina, tra Milan e... posto Champions. Palladino: "Vinciamole tutte!"

Lottare fino alla fine per arrivare più in alto possibile. È questo il messaggio lanciato da Raffaele Palladino alla sua Fiorentina nella conferenza stampa di presentazione del match con il Milan , che si giocherà sabato a San Siro. I viola d'altronde sono ottavi in classifica ma distanti soltanto 5 punti dalla zona Champions League. Vietato fermarsi dunque, anche perché i toscani dopo un momento di difficoltà ad inizio 2025 sono reduci da due vittorie pesantissime contro Juve prima e Atalanta poi, trascinati da uno strepitoso Moise Kean .

Palladino: l'infermeria, Mandragora e Zaniolo

A Palladino in conferenza stampa viene chiesto innanzitutto cosa sia cambiato dal ritorno col Panathinaikos in poi: "Io direi che non è cambiato nulla rispetto a quanto detto in questo periodo. Lavoro quotidiano, crescita, cambiato sistema di gioco: abbiamo insistito sui nostri valori tecnici e fisici. Abbiamo avuto un momento di difficoltà ad inizio anno, poi col lavoro e con la mentalità della squadra e i valori del gruppo siam venuti fuori. Per questo ringrazio la società e i ragazzi che ce l’hanno messa tutta in un momento delicato, ora raccogliamo i frutti”. Sul suo percorso con la squadra invece: “Da inizio anno abbiamo fatto un buon percorso, ci son stati picchi di gioco e risultati ma con periodi di contraccolpi non positivi, specie a inizio anno. Alla fine però i valori son venuti fuori, siamo stati bravi a gestire certi momenti tutti quanti”.

Sull’infermeria: “Colpani è in fase di ripresa e dovrebbe entrare prossima settimana, Gosens ha ancora fastidio al ginocchio ma cercheremo di recuperarlo per sabato”. A proposito di singoli: “Non mi piace parlare delle individualità, ma Mandragora sta facendo un grande campionato: è stato bravo a ritagliarsi spazio. Comuzzo sta bene, si allena a 2000 e quando chiamato in causa fa sempre bene. Zaniolo? Sta lavorando bene e col giusto atteggiamento: deve soltanto aspettare il suo momento. Nella partita con l’Atalanta è entrato nel modo corretto, sono certo che quando verrà chiamato in causa farà vedere quanto vale”.