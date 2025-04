Commisso: “Vorrei tenere Kean. Se penso a Vlahovic, Chiesa e Nico Gonzalez…”

Fiorentina, le parole di Rocco Commisso

Il presidente viola parte dal ritorno in Italia, da dove mancava dallo scorso ottobre: “È stato un viaggio che ci voleva! Da inizio ottobre mancavo qui a Firenze. Da quando sono presidente, è la mia assenza più lunga. Avevo comunque parlato con la squadra quando le cose non andavano bene. E ogni volta che ho parlato con loro, abbiamo vinto. Quindi abbiamo preso questo rito: ogni volta prima della partita, ci confrontiamo. Qui, dal vivo, ho incontrato molti ragazzi, anche quelli che non avevo mai conosciuto. Sono bravissimi: siamo andati a cena tutti insieme, hanno portato i loro figli. È stato bellissimo. A Firenze c’è una famiglia, e col Viola Park ancora di più". Questa è la Fiorentina più forte della sua gestione? “Io credo di sì. Abbiamo un centravanti fenomenale, sta facendo molto bene sia con noi, sia con la Nazionale. Davanti siamo a posto. Poi ci sono altri innesti: Gosens, De Gea, i difensori, Cataldi, Bove, Fagioli… Se ho dimenticato qualcuno, scusatemi! La colpa è mia. Bove è qui con noi e speriamo che possa rientrare: il calcio è la sua vita. In tutti i casi, abbiamo una squadra che è più forte degli anni passati. Non molto più forte, ma più forte di sicuro".

Dopo il Viola Park, tra i desideri c'è il nuovo stadio. Come stanno le cose e come vanno i lavori al Franchi? “Abbiamo presentato un piano per ammodernare il Franchi, ma la Sovrintendenza ci ha detto di no. Potevamo avere un bello stadio, rimesso a nuovo e nello stesso posto. Senza buttare tutto giù. Ora abbiamo cominciato questo processo e passeranno altri anni prima di poter vedere il nuovo impianto. È un peccato, queste cose non succedono in America, ma nemmeno nel resto d’Europa. Cosa succederà? Di sicuro non lo so: il Comune è padrone del Franchi, ma lavoreremo insieme a loro per finire il prima possibile. Alla Fiorentina serve questo stadio al completo. Non a mezzo servizio".