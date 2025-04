Palladino: “Kean? Qualità e sacrificio. In porta abbiamo un fenomeno”

Palladino: "Avevano paura di Kean"

Queste le parole di Palladino:"Siamo venuti a San Siro dove abbiamo affrontato a una grande squadra - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Loro hanno giocatori di grande qualità che si accendono in qualsiasi momento. Sono imprevedibili e forti individualmente, noi però abbiamo giocato con personalità e coraggio. Facendo bene anche uomo a uomo a centrocampo e con grande qualità tecniche. Abbiamo avuto tante occasioni per vincerla. Ma è stata comunque una bellissima partita che avremmo anche potuto perdere. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadrate. La strada è quella giusta. Abbiamo fatto 7 punti con Milan, Atalanta e Juventus. Gudmundsson? Tutti i calciatori vogliono stare in campo in partite cosi importanti. Ma per me sono tutti importanti. Avevo bisogno di forze fresche perché il Milan in quel momento spingeva. Kean? Nel secondo tempo andavano in preventiva su di lui con un difensore dietro. Avevano timore delle nostre ripartenze".

Palladino: "Persi tanti punti per strada"

"Ha fatto una partita di qualità e sacrificio. Non solo lui. Anche il nostro fenomeno portiere ha fatto una grande prestazione. Da anni non vedevo una patita così avvincente. È un bene per il calcio italiano. Io devo tenere profilo basso. Stiamo crescendo e dobbiamo solo continuare. Abbiamo altre 7 partite e vogliamo giocarcela con tutti. Il nostro stato di forma molto importante. C’è entusiasmo, serietà e competizione tra i ragazzi. Dobbiamo essere ambizioni, ma è ancora tutto aperto e ce la giocheremo fino alla fine. Abbiamo avuto indecisioni e perso punti per strada come contro Verona e Torino. Dobbiamo fare prestazioni importanti anche con squadre più in basso in classifica. Dobbiamo giocarcela senza pressione e con equilibrio. Ora la Conference e poi testa al Parma".