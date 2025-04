Mandragora scoppia a piangere in diretta tv: "Spero nella Nazionale"

Su Zaniolo e Adli

"Zaniolo? Non mi sono arrabbiato per le ammonizioni, quella di Dodo si poteva evitare ma fanno parte del calcio. Zaniolo ha fatto una buona partita, ha retto quasi 90 minuti per cui sono contento. Ha lottato con la squadra, si è messo a disposizione sia da prima che da seconda punta. Lo stesso Folorunsho si è messo a disposizione in una posizione non sua, stesso discorso per Moreno che abbiamo tolto perché era ammonito. Adli? Non giocava da quasi 2 mesi, oggi è partito titolare in uno stadio caldo, con ritmi alti quindi ci sta qualche errore in uscita. E' andato anche oltre a quello che ci aspettavamo. Abbiamo sbagliato qualche palla perché la loro pressione era forte".

Gli obiettivi della Fiorentina

"Le due competizioni? Ce la vogliamo giocare, sia in Conference che in campionato. Ora riposiamo due giorni, abbiamo pochissimo tempo per preparare la partita col Parma e dobbiamo prepararla anche con l'entusiasmo. Una nuova Fiorentina? Prima ci difendevamo più bassi perché la squadra sentiva la necessità di stare più bassa e poi abbiamo deciso di alzare il nostro baricentro. Stiamo trovando dei benefici, la squadra ha trovato i giusti automatismi, abbiamo tanta qualità in mezzo, dei quinti forti, degli attaccanti bravi. Non parlerei di nuova Fiorentina ma il lavoro ci ha portato fino a qui, dobbiamo percorrere la strada giusta fino a fine campionato".