"Fagioli imprigionato. Disagio, discontrollo e realtà Juve": parla la psicologa

Fagioli, le parole della psicologa

Dottoressa, torniamo alle origini: perché un calciatore scommette? «Ci sono diversi fattori di rischio predisponenti. Nella personalità, nello stile educativo, nel modo in cui si cresce. Credo di poter dire con buon margine di sicurezza che incida la solitudine dovuta al contesto. Fagioli lo ha raccontato durante gli incontri con i ragazzi: a 14 anni era già fuori di casa, alla Juventus si è ritrovato catapultato in una realtà economicamente molto favorevole che lo distanziava dai suoi pari ma anche in una realtà sociale che lo ha isolato. Questo mix, anticipavo, può essersi unito a fattori di rischio già esistenti: ad esempio tendenza all’impulsività, al discontrollo emotivo, all’introversione che ti rende difficile comunicare agli altri quando di trovi in difficoltà. Questo tipo di fattori può portare a questo tipo di conseguenze. È capitato a Fagioli come è capitato ad altri pazienti in trattamento per disturbo da gioco d’azzardo. Lui è salito agli onori della cronaca intanto perché si scommette in maniera commisurata alla disponibilità di denaro, e lui chiaramente aveva grande disponibilità. Inoltre perché è un personaggio pubblico. Poi, non è il primo e non sarà l’ultimo...».