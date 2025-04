"Fiorentina, per la Champions tutto aperto": Citterio scuote i viola, "Nessuna occasione persa"

La Fiorentina sbatte contro il muro del Parma e non va oltre lo 0-0 . Un pareggio che allontana la viola dal sogno Champions League , al momento distante sei punti a sei giornate dal termine. La squadra toscana è in lotta per gli altri piazzamenti in Europa e non è scontato neanche l'arrivo in Conference League. La lotta è serrata e i dettagli potranno fare la differenza, come l'occasione sciupata contro i ducali. Non la vede così il vice allenatore Stefano Citterio che ha parlato della sfida in conferenza stampa, al posto di Palladino (squalificato), dando fiducia all'ambiente.

Fiorentina-Parma, conferenza Citterio

"Occasione persa? Non direi occasione persa, abbiamo mosso la classifica ed è tutto aperto. Volevamo vincere, chiaro, ma queste sono partite insidiose e il Parma domenica aveva fatto un'ottima prestazione (contro l'Inter ndr). Sapevamo delle difficoltà. Il pari direi che è giusto ma il cammino non è precluso: voltiamo pagina pensando alla Conference per tornare poi a voler far bene anche in campionato" - ha spiegato Citterio in conferenza stampa. Sulle difficoltà con le piccole: "Non voglio cercare alibi. Potevamo fare meglio nel primo tempo, sono stati bravi a non farci sviluppare gioco come volevamo. Un po' meglio il secondo, loro si sono chiusi e potevamo essere più veloci e lucidi in manovra e a finalizzare". Su Fagioli: "Come sta? Nico sta bene. Questi sono discorsi che esulano dal campo ed è meglio fare queste domande in altra sede". Sul mancato inserimento di Zaniolo nel finale per cercare di aumentare il peso offensivo: "Si pensa sempre di poter sfruttare un giocatore come Zaniolo. Oggi però non volevamo sbilanciarci troppo, il Parma è una squadra che merita rispetto. L'ultima fase di gara avevano tre punte: non volevamo prendere gol. Avevamo un buon palleggio ma ci è mancata precisione, la lucidità nell'ultima scelta". Su Parisi, uscito malconcio dal campo: "Cone sta? Abbastanza bene, è un po' acciaccato sulla caviglia e per quello è uscito. Domani vedremo come reagirà".