Fagioli, Palladino difensore: "Onesto e sincero, abbiamo parlato tanto"

La Fiorentina attende il Celje nella gara valevole per il ritorno dei quarti di Conference League . Dopo la vittoria dell'andata, le chance per i viola per centrare le semifinali sono molto alte, ma la partita non va presa sottogamba. Lo sa benissimo Raffaele Palladino che nella conferenza stampa di vigilia ha fatto il punto sui suoi giocatori. Soprattutto, l'ex Monza ha parlato della difficile settimana che ha attraversato Nicolò Fagioli , a seguito della rivelazione di dettagli inediti sulla vicenda scommesse.

Fiorentina-Celje, la conferenza di Palladino

"La squadra sta bene, ha lavorato bene con concentrazione e intensità. Tranne gli squalificati e i fuori lista, abbiamo solo Colpani fuori che settimana prossima tornerà in gruppo. Gosens e Parisi sono disponibili". Il tecnico viola guarda con fiducia alla partita di domani dopo i recuperi degli ultimi indisponibili. E aggiunge: "Ogni gara ci lascia un insegnamento, abbiamo preparato un piano gara un po' diverso per la gara di domani. Dovremo andare in campo avvelenati e con grande energia. Quelle che abbiamo davanti sono tutte finali. Le indicazioni arrivate dalla sfida col Parma ci hanno fatto crescere: abbiamo giocato una gara equilibrata, dove chi faceva gol per primo poi avrebbe vinto. Noi accettiamo le critiche ma nelle ultime sfide abbiamo avuto continuità di gioco e di prestazioni". Sulla prestazione del Celje all'andata: "Non sono sorpreso, ero certo che avremmo affrontato una squadra che gioca bene a calcio e che è ben allenata. Domani non sottovauteremo nulla, faremo come all'andata: abbiamo preparato due-tre piani gara".

Su Kean e le difficoltà realizzative contro le piccole: "Noi in casa affrontiamo spesso squadre che giocano molto basse: non è facile giocare contro formazioni così. Bisogna avere più pazienza e giocare tecnicamente meglio. Il Parma ha fatto una partita di attesa e di copertura. Certe gare però ci servono per la nostra crescita futura e Cagliari sono certo che ci darà una riprova. Kean sta bene, così come Gud: vediamo chi giocare. Giocheranno due tra Kean, Gud e Beltran".