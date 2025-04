Moise Kean si prende ancora una volta la copertina: l'attaccante azzurro, infatti, ha segnato il decisivo gol del 2-2 contro il Celje - all'andata era finita 2-1 per la Viola - che è valso alla Fiorentina la terza qualificazione consecutiva in semifinale di Conference League. Grande soddisfazione per l'ex Juve, autore già di 23 reti in 39 presenze stagionali: "Mi sento bene ma posso fare ancora meglio, la mia forza è che mi hanno troppo sottovalutato - rivela dopo la sfida contro gli sloveni ai microfoni di Sky Sport -. Mi sento bene e lavoro bene per farmi trovare pronto. Ho trovato la forza che mi ha permesso di lavorare in questo modo trovando un posto come Firenze e compagni eccezionali, adesso puntiamo a fare bene anche a Siviglia contro il Betis. Siamo un ottimo gruppo e ce lo meritiamo".